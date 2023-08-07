Італійський гранд офіційно презентував воротаря мюнхенської Баварії Яна Зоммера. Щоправда, Інтер вирішив взяти тишу та не оприлюднив деталі контракту з новим футболістом.

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Новий перший номер Інтера

Раніше повідомлялось, що трансфер першого номера збірної Швейцарії обійдеться "нерадзуррі" у 6 мільйонів євро, а сторони укладуть 2-річний контракт до 2025 року.

За даними Transfermarkt, вартість 34-річного Яна Зоммера складає 5 мільйонів євро.

Це лише третій іноземний клуб у кар'єрі досвідченого футболіста, який переважно грав у рідній Швейцарії, а з липня 2014-го виступав за Боруссію Менхенгладбах та Баварію.

Інтер презентував Зоммера оригінальним постером. Швейцарець отримає в міланському клубі статус першого номера та змінить у воротах Андре Онана, який вже встиг "начудити" у воротах МЮ.



Ян Зоммер – футболіст Інтера / Фото італійського клубу

Нагадаємо, що раніше було багато інформації про зацікавленість Інтера до Зоммера та нашого Анатолія Трубіна. Якщо трансфер першого вдалось втілити у реальність, то з другим не склалось. Шахтар запросив занадто багато за свого 22-річного голкіпера.

Інтер ж не був готовий віддавати за українця більше, як 12 мільйонів євро. Тепер за Трубіна бореться португальська Бенфіка, яка близька до успіху.

На цьому підписанні італійці можуть не зупинитись. Раніше зазначалось, що Інтер готує перехід одразу двох голкіперів, один із яких буде гравцем ротацій. Окрім Онана, команду ще й покинув досвідчений Самір Хандановіч.