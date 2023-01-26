Досить вже протирати штани: легендарний захисник може повернутись у збірну Іспанії

Серхіо Рамос, після довготривалої паузи виступів за збірну Іспанії, може повернутись у лави національної збірної. У цьому зацікавлений новоспечений головний тренер іспанців Луїс де ла Фуенте.

Головний тренер "Фурії роха" планує провести капітанську зустріч з Серхіо Рамосом. Та діалог між сторонами ще не забезпечує захиснику ПСЖ місце у заявці збірної Іспанії.

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Можливе повернення легенди

Луїс де ла Фуенту розглядає варіант з поверненням Серхіо Рамоса в якості капітана команди. Та все залежатиме від кондицій маститого центрального захисника.Також коуч іспанців планує також провести зустрічі з іншими ветеранами збірної щодо капітанства Рамоса, такими як: Коке, Жорді Альба, Аспілікуета та Альваро Мората.

У Рамоса залишилось декілька тижнів, аби довести, що він у хорошій фізичній формі. Найближчі матчі збірної Іспанії датуються березнем в рамках відбору до Євро-2024. "Фурія роха" проведе поєдинки проти збірних Норвегії та Шотландії. Свій останній матч за іспанську збірну Рамос провів ще у 2021 році проти збірної Косово.

Серхіо Рамос у складі "Фурії роха"