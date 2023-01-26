Главный тренер "Фурии Роха" планирует провести капитанскую встречу с Серхио Рамосом. Однако диалог между сторонами еще не обеспечивает защитнику ПСЖ место в заявке сборной Испании.
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Возможно возвращение легенды
Луис де ла Фуэнт рассматривает вариант с возвращением Серхио Рамоса в качестве капитана команды. Все будет зависеть от кондиций маститого центрального защитника. Также коуч испанцев планирует также провести встречи с другими ветеранами сборной по капитанству Рамоса, такими как: Коке, Жорди Альба, Аспиликуэта и Альваро Мората.
У Рамоса осталось несколько недель, чтобы доказать, что он в хорошей физической форме. Ближайшие матчи сборной Испании датируются мартом в рамках отбора к Евро-2024. "Фурия Роха" проведет поединки против сборных Норвегии и Шотландии. Свой последний матч за испанскую сборную Рамос провел еще в 2021 против сборной Косово.
Серхио Рамос в составе "Фурии роха"
- Защитник дебютировал в футболке сборной Испании в 18 лет еще в 2005 году. Свой первый поединок Рамос провел против сборной Китая в рамках товарищеского поединка.
- Вместе с "Фурией роха" центральный защитник (а не менее часто правый) завоевал три больших титула: Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.
- Серхио Рамос – рекордсмен сборной Испании по количеству проведенных матчей. На счету защитника 180 матчей в футболке национальной сборной, в которых он забил 23 гола.