Головний тренер "Фурії роха" планує провести капітанську зустріч з Серхіо Рамосом. Та діалог між сторонами ще не забезпечує захиснику ПСЖ місце у заявці збірної Іспанії.
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Можливе повернення легенди
Луїс де ла Фуенту розглядає варіант з поверненням Серхіо Рамоса в якості капітана команди. Та все залежатиме від кондицій маститого центрального захисника.Також коуч іспанців планує також провести зустрічі з іншими ветеранами збірної щодо капітанства Рамоса, такими як: Коке, Жорді Альба, Аспілікуета та Альваро Мората.
У Рамоса залишилось декілька тижнів, аби довести, що він у хорошій фізичній формі. Найближчі матчі збірної Іспанії датуються березнем в рамках відбору до Євро-2024. "Фурія роха" проведе поєдинки проти збірних Норвегії та Шотландії. Свій останній матч за іспанську збірну Рамос провів ще у 2021 році проти збірної Косово.
Серхіо Рамос у складі "Фурії роха"
- Захисник дебютував у футболці збірної Іспанії у 18 років ще у 2005 році. Свій перший поєдинок Рамос провів проти збірної Китаю в рамках товариського поєдинку.
- Разом з "Фурією роха" центральний захисник (а не менш часто правий) виборов три великі титули: Євро-2008, ЧС-2010 та Євро-2012.
- Серхіо Рамос рекордсмен збірної Іспанії за кількістю проведених матчів. На рахунку захисника 180 матчів у футболці національної збірної, в яких він забив 23 голи.