Роблять команду зіркових ветеранів: клуб Роналду може підписати капітана Барселони

Саудівський Аль-Наср вирішив створити команду зірок-ветеранів. Новий клуб Кріштіану Роналду готовий підписати ще одного досвідченого футболіста.

По закінченню сезону-2022/2023 Серхіо Бускетс може змінити іспанську прописку та переїхати грати у Саудівську Аравію. Аль-Наср готовий запропонувати нинішньому капітану Барселони солідну зарплату у розмірі 13 мільйонів євро.

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Ще одне можливе зіркове підписання

Новий клуб Кріштіану Роналду найближчим часом може звернутись із такою пропозицією до Бускетса. На цьому Аль-Наср може не зупинитись.

У ЗМІ вже була інформація, що Лука Модрич відмовив Аль-Насру, адже хоче залишитись у мадридському Реалі.

Саудівський клуб має реальні шанси підсилити центр поля досвіченим 34-річним опорником та ще й зробити це абсолютно безкоштовно. Серхіо хотів покинути Барселону вже у зимове трансферне вікно-2022/2023. Але рідний клуб переконав футболіста залишитись до кінця сезону.

Серхіо Бускетс має контракт із Барселоною, який добігає кінця 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 став останнім для Бускетса у футболці збірної Іспанії. Серхіо закінчив свої виступи на національну команду, за яку провів 143 поєдинки.

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