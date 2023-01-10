По закінченню сезону-2022/2023 Серхіо Бускетс може змінити іспанську прописку та переїхати грати у Саудівську Аравію. Аль-Наср готовий запропонувати нинішньому капітану Барселони солідну зарплату у розмірі 13 мільйонів євро.
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Ще одне можливе зіркове підписання
Новий клуб Кріштіану Роналду найближчим часом може звернутись із такою пропозицією до Бускетса. На цьому Аль-Наср може не зупинитись.
У ЗМІ вже була інформація, що Лука Модрич відмовив Аль-Насру, адже хоче залишитись у мадридському Реалі.
Саудівський клуб має реальні шанси підсилити центр поля досвіченим 34-річним опорником та ще й зробити це абсолютно безкоштовно. Серхіо хотів покинути Барселону вже у зимове трансферне вікно-2022/2023. Але рідний клуб переконав футболіста залишитись до кінця сезону.
Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 став останнім для Бускетса у футболці збірної Іспанії. Серхіо закінчив свої виступи на національну команду, за яку провів 143 поєдинки.
Головне про кар'єру Серхіо Бускетса
- Усю свою свідому кар'єру провів у Барселоні. До головної команди каталонського клубу приєднався ще у далекому 2008 році.
- Загалом за Барселону капітан команди відіграв 699 поєдинків (18 м'ячів та 42 асисти).
- У сезоні-2022/2023 Бускетс провів у футболці іспанського гранда 19 матчів, у яких відзначився одною гольовою передачею.