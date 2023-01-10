По окончании сезона-2022/2023 Серхио Бускетс может сменить испанскую прописку и переехать играть в Саудовскую Аравию. Аль-Наср готов предложить нынешнему капитану Барселоны солидную зарплату в размере 13 миллионов евро.
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Еще одно возможное звездное подписание
Новый клуб Криштиану Роналду в ближайшее время может обратиться с таким предложением в Бускетс. На этом Аль-Наср может не остановиться.
В СМИ уже была информация, что Лука Модрич отказал Аль-Насру, потому что хочет остаться в мадридском Реале.
Саудовский клуб имеет реальные шансы усилить центр поля опытным 34-летним опорником и сделать это совершенно бесплатно. Серхио хотел покинуть Барселону уже в зимнее трансферное окно-2022/2023. Но родной клуб убедил футболиста остаться до конца сезона.
Напомним, что чемпионат мира-2022 стал последним для Бускетса по футболке сборной Испании. Серхио закончил свои выступления на национальную команду, за которую провел 143 поединка.
Главное о карьере Серхио Бускетса
- Всю свою сознательную карьеру провел в Барселоне. К главной команде каталонского клуба присоединился еще в далеком 2008 году.
- Всего за Барселону капитан команды отыграл 699 поединков (18 мячей и 42 ассиста).
- В сезоне 2022/2023 Бускетс провел в футболке испанского гранда 19 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.