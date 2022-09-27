"Не забувайте, яка ціна платиться за спокійний сон": зірковий мешканець Угорщини – про війну

Український тенісист Сергій Стаховський, який наразі проживає у Будапешті, висловився про успіхі ЗСУ на фронті. Він закликає дякувати їм за мирне життя.

Український тенісист Сергій Стаховський був одним із перших спортсменів, які пішли до ЗСУ після повномасштабного вторгнення росії. Також він допомагає Україні і в гуманітарному плані.

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На своїй сторінці в твітер Стаховський прокоментував звільнення Яцківки, що на Донеччині. Тенісист просить не забувати ціну, яку країна платить за свободу.

Ніколи не забувайте, яка ціна платиться за наш спокійний сон, обід та зустріч з друзями.Дехто з воїнів назавжди залишився в Яцківці. У кожного є родина і діти,

– написав Сергій.

До слова, вже вісім років спортсмен живе в Будапешті разом з сім'єю а свою кар'єру. Він часто критикує політику місцевого прем'єра Віктора Орбана, при цьому відзначає допомогу звичайних угорців для українців.

Сергій виграв чотири трофеї та заробив понад 5,5 мільйона доларів призових. Нещодавно Стаховський долучився до програми допомоги українським дітям, які втратили батьків через війну.