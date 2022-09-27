Украинский теннисист Сергей Стаховский был одним из первых спортсменов, ушедших в ВСУ после полномасштабного вторжения россии. Также он помогает Украине и в гуманитарном плане.

Читайте также Война совсем рядом: лучшая теннисистка мира призвала объединиться вокруг Украины

На своей странице в твиттер Стаховский прокомментировал увольнение Яцковки на Донетчине. Теннисист просит не забывать о цене, которую страна платит за свободу.

Никогда не забывайте, какая цена платится за наш спокойный сон, обед и встречу с друзьями. Некоторые из воинов навсегда остались в Яцковке. У каждого есть семья и дети,

– написал Сергей.

К слову, уже восемь лет спортсмен живет в Будапеште вместе с семьей и свою карьеру. Он часто критикует политику местного премьера Виктора Орбана, отмечает помощь обычных венгров для украинцев.

Сергей выиграл четыре трофея и заработал более 5,5 миллионов долларов призовых. Недавно Стаховский присоединился к программе помощи украинским детям, потерявшим родителей из-за войны.