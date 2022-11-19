Церемонія відбулася під час Підсумкового турніру ATP. І на неї Стаховський прибув у формі Національної гвардії України.

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"У мене не було іншого вибору, як приєднатись до захисту нашої країни на початку війни. Вийти у цій формі – це був єдиний варіант, за умов якого я б міг бути тут. У моїй країні триває війна і через кілька тижнів я повернуся на фронт. Я дуже вдячний АТР, що вони дозволили мені бути одягненим саме так", – розповів тенісист.

Щодо самої війни, то Стаховський переконаний, що Україна зуміє повернути собі всі території, які до цього окупувала Росія. От тільки навіть після закінчення війни миру між Україною та Росією не буде.

"Це буде неможливо для цілих поколінь українців і росіян. Немає виправдань тій величезній кількості людей, яких Путін замучив і вбив", – наголосив Стаховський.

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Щодо російського диктатора Владіміра Путіна, то йому краще не попадатися віч-на-віч зі Стаховським.

"Я б, напевно, мав у руках пістолет, я б йому нічого не говорив, а просто застрелив би", – коротко резюмував Стаховський.