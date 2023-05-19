До теми Недалеко втік від Ротаня: Ребров може поєднувати роботу в Аль-Айні та збірній України

Нові деталі із призначенням Реброва

"ТаТоТаке" вирішило опублікувати 5 цікавих фактів про нову збірну України. За інформацією джерела, офіційне призначення Реброва відбудеться максимум наступного тижня (з 22-гоо травня).Нагадаємо, що наприкінці сезону-2022/2023 у Реброва спливає контракт із Аль-Айном. Раніше була інформація, що Сергія Станіславович може поєднувати роботу у клубі ОАЕ та національній збірній.

Навіть вже оприлюднили можливий тренерський штаб Сергія Станіславовича у збірній.

Ймовірний тренерський склад збірної України за Сергія Реброва:

Вісенте Гомес (старший асистент)

Альберто Босх і Гліб Платов (асистенти)

Рустан Худжамов (тренер голкіперів)

Щодо Худжамова, то тут є сумніви, що саме він займатиметься підготовкою у синьо-жовтій команді. Ця посада ще до кінця не узгоджена.

Очікується, що Ребров із новим тренерським штабом керуватиме національною командою на цикл Євро-2024 та чемпіонат світу-2026. За обопільною згодою співпраця може бути продовжена на ще два цикли – аж до Мундіалю у 2030-му році.

На "молодіжку" можуть теж чекати зміни

Також, ймовірно, що відбудуться зміни на чолі молодіжної команди України. Руслана Ротаня на чолі збірної U-21 може змінити Унаї Мельгоса, який швидше за все буде займатись створенням єдиної моделі та піраміди для всього інституту збірних.

У такому випадку Ротань позбудеться одразу двох посад, а залишатиметься лише головним тренером футбольного клубу Олександрія. Підопічні Ротаня у сезоні-2022/2023 продовжують боротьбу за єврокубки. Після 26-ти турів УПЛ Олександрія йде на 5-му місці у зоні відбіркових матчів Ліги конференцій.

Нагадаємо, що Ротань виводив збірну України на матч кваліфікації на Євро-2024 проти Англії. У тому поєдинку команда "трьох левів" впевнено переграла нашу збірну 2:0.

Зверніть увагу! Свій перший поєдинок на чолі збірної України Ребров може провести 12 червня проти Німеччини. Це буде товариський матч, але для "бундестім" ця ювілейна гра матиме особливий характер. Вже 16 червня "синьо-жовті" зіграють у відборі на Євро-2024 проти Північної Македонії.