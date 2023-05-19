18 травня авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Сергій Ребров підписав контракт зі збірною України. Начебто найближчим часом УАФ офіційно оголосить про призначення 48-річного спеціаліста на посаду нового головного тренера головної команди країни.

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