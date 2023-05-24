Також багато чуток навколо тренерського штабу Сергія Реброва у збірній України. Раніше була інформація, що допомагати у синьо-жовтій команді Реброву будуть наступні спеціалісти: Вісенте Гомес (старший асистент), Альберто Босх і Гліб Платов (асистенти) та Рустам Худжамов (тренер голкіперів).
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Легенда повертається у збірну
Якраз щодо останнього були певні сумніви. Начебто кандидатуру Худжамова ще не затвердили, а лише розглядають, як можливий варіант.
Натомість тепер з'явився серйозний конкурент для Худжамова. Ймовірно, що тренувати воротарів у збірній буде легенда України та Шахтаря Андрій Пятов, який у свої 38 років продовжує футбольну кар'єру.
28 червня Пятову виповниться 39 років. Не виключено, що голкіпер остаточно повішає бутси на цвях та увійде до тренерського штабу Реброва у збірній. Наразі Андрій продовжує виступи на клубному рівні, але вже закінчив кар'єру у національній команді.
Контракт Пятова з Шахтарем розрахований лише до кінця поточного сезону-2022/2023. Тому усі фактори вказують, що цей сезон стане останнім у кар'єрі легендарного воротаря "гірників".
Тим паче, що у цьому сезоні Пятов лише одного разу захищав ворота донецького клубу. Було це у матчі УПЛ проти рівненського Вереса. У тій грі Андрій втримав свої ворота "сухими", а Шахтар впевнено переміг з рахунком 0:2.
Тепер Пятов у Шахтарі більше відіграє роль лідера поза футбольним полем та досвідченого партнера по команді, аніж стабільного гравця на полі. Андрій є прикладом для молодих гравців "гірників". На заміну Пятову прийшов Анатолій Трубін, який відмовляється продовжувати контракт із Шахтарем та хоче переїхати у топ-чемпіонат Європи.
Головне про футбольну кар'єру Андрія Пятова
- Розпочинав у Зірці U-17. У 2001-му році перебрався у Ворсклу-2. За свою кар'єру пограв Ворсклу-Нафтогаз, а вже у 2007-му році підписав контракт із Шахтарем.
- Але вже наступного дня після підписання Пятов повернули у Ворсклу, але вже лише на правах оренди. Через декілька місяців Андрій повернувся з оренди із Полтави та до тепер закріпився у складі Шахтаря.
- У сезоні-2008/2009 став володарем Кубка УЄФА у складі Шахтаря. 10 разів ставав чемпіоном України, здобув по 8 перемог у Кубку України та Суперкубку країни.
- За збірну України провів 102 матчі, за яку дебютував 22 серпня 2007-го року у товариському матчі проти Узбекистану, який закінчився перемогою України 2:1.
- У футболці національної команди заробив одну жовту картку, пропустив 83 голи та відіграв на нуль у 47 поєдинках.
- У сезоні-2022/2023 Пятов може здобути свою 9-те чемпіонство в УПЛ.