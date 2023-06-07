Пригадав Шевченка: у якому показнику збірній України слід додати з приходом Реброва

Епопея із призначенням Сергія Реброва до керма збірної України з футболу нарешті закінчилась. Новоспечений наставник команди розповів про важливість стилю гри на футбольному полі.

49-річний наставник пригадав інцидент, коли преса вщент розносила стиль гри збірної України під керівництвом ще Андрія Шевченка. Після чого саме Андрій Миколайович вивів "синьо-жовтих" на Євро-2020, де наша збірна дійшла до чвертьфіналу.

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Ребров: Всі журналісти майже вбивали за його стиль гри

Можливо. Але важливе питання, коли це трапилося. Після 2 років роботи Шевченка всі журналісти майже вбивали за його стиль гри, а через 2 роки він потрапив на Євро. Я пам’ятаю найбільше матч проти Мальти, що робили з Андрієм Миколайовичем,

– пригадав Ребров.

Також Сергій Станіславович розповів, у якому компоненті слід додавати у грі збірної, якщо порівнювати з попереднім поєдинком відбору на Євро-2024 проти Англії.

Не вважаю, що стиль дуже важливий. Збірна має бути більш агресивною у порівнянні з останнім матчем проти Англії,

– додав наставник "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що Україну стартувала у відборі на Євро-2024 виїзною поразкою від команди "трьох левів" 2:0. В українські ворота забивали Букайо Сака та Гаррі Кейн.

Контракт Реброва та його тренерського штабу зі збірною України підписаний до 30 липня 2026 року.

Вже зі старту на Реброва чекає надскладне завдання переграти Німеччину. Це буде товариська зустріч, яка відбудеться 12 червня, але не менш важлива для нового наставника збірної.

Далі його підопічні зіграють два відбіркові поєдинки на Євроо-2024 проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).