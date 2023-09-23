Бенфіка знає, чому його підписала, – Ребров оцінив трансфер Трубіна після "привозу" в ЛЧ

У серпні 2023 року Шахтар оформив трансфер Анатолія Трубіна у Бенфіку. У попередній грі Ліги чемпіонів український голкіпер, який вийшов у старті "орлів", "наварив" біля власних володінь.

Вже на старті матчу проти Зальцбурга Анатолій Трубін сфолив, зробив жовту картку та "привіз" пенальті, яке не реалізував Конате. Цей поєдинок "орли" не можуть занести собі в актив. Бенфіка програла Зальцбургу 0:2 у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Це був дебютний поєдинок для українця у футболці "орлів" у єврокубках.

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Ребров: Цей епізод не може вплинути на його майбутнє у Бенфіці

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував помилку українського голкіпера Бенфіки та його перехід у португальський клуб. Наставник "синьо-жовтих" вірить у професіоналізм Анатолія та його успішне майбутнє у португальському гранді.

Звичайно, я поговорю з ним, як і з усіма гравцями. Він молодий, але психологічно сильний та багато працює. Трубіну потрібен час, щоб утвердитися. Досі тільки починається. Бенфіка знає, чому його підписала. Я довіряю Трубіну і вірю в нього. Якщо він помилився, то не вперше. Він воротар збірної, талановитий та Бенфіка чомусь його підписала. Цей епізод не може вплинути на його майбутнє у Бенфіці. Успіхів йому. Він дуже сильний, і я впевнений, що дуже допоможе Бенфіці,

– сказав тренер "синьо-жовтих".

Відзначимо, що Трубін уклав контракт із Бенфікою до кінця червня 2028 року та вже провів два матчі. Поки що ще Анатолій не може похизуватись "сухими" поєдинками у складі португальської команди. У двох зустрічах українець пропустив 3 голи.

Після матчу проти Зальцбурга тренер Бенфіки Роджер Шмідт підтримав українського голкіпера. Попри те, що Трубін "допоміг" клубу встановити антирекорд Ліги чемпіонів.

Цікаво, хто буде захищати володіння Бенфіки у наступному матчі чемпіонату Португалії проти Портімоненсе (24 вересня)? До слова, підопічні Шмідта доволі впевнено розпочали новий сезон – 12 балів за 5 поєдинків та 4-те місце у турнірній таблиці.