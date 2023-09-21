Роджер Шмідт довірив місце у старті нашому Анатолію Трубіну, який вже на другій хвилині сфолив після подачі та заробив пенальті на свої ворота. На щастя, Конате пробив вище воріт. Був у матчі другий пенальті, який Зальцбург вже реалізував. Українець не вгадав напрямок удару суперника.

Детальніше про гру Трубін і захист серйозно "наварили": Бенфіка програла Зальцбургу у Лізі чемпіонів – відеоогляд

Шмідт: Він зробив що міг, показав себе з хорошого боку

У другому таймі м'яч вдруге побував у сітці володінь "орлів". Трубін пропустив двічі, а Бенфіка програла Зальцбургу 0:2.

Після поєдинку гру українського воротаря прокоментував головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт. Наставник "орлів" погодився із тим, що Трубін помилився в епізоді із "привезеним" пенальті вже на 2-й хвилині матчу.

Однак оцінив його дебют у Лізі чемпіонів за португальський колектив доволі непогано.

Шмідт вірить у професіоналізм Анатолія та те, що у майбутньому його рівень лише зростатиме.

Це була непроста гра, але він молодець – добре впорався, зберігав спокій, чекав слушного моменту і на такому рівні, під таким тиском, продемонстрував чудовий менталітет. Він зробив все що міг, показав себе з хорошого боку. Кожна нова гра допомагатиме йому розвиватися, адаптовуватися і відчути себе своїм у Бенфіці. Уболівальники вимогливі, це – Бенфіка, але я вірю, що він ставатиме сильнішим з кожним матчем,

– сказав тренер "орлів".

Матч проти Зальцбурга став лише другим для Трубіна у футболці Бенфіки. У минулому турі Анатолій дебютував у португальському чемпіонаті. Українець перейшов у новий клуб лише у серпні 2023-го, підписавши контракт до кінця червня 2028 року.

"Орли" після першого туру замикають групу "D", яку очолив Зальцбург. Натомість Інтер та Реал Сосьєдад, які розпочали груповий раунд із мирової 1:1, йдуть на другому та третьому місцях відповідно.