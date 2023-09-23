Уже на старте матча против Зальцбурга Анатолий Трубин сфолил, сделал желтую карточку и "привез" пенальти, которое не реализовал Конате. Этот поединок "Орлы" не могут занести себе в актив. Бенфика проиграла Зальцбургу 0:2 в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Это был дебютный поединок для украинца в футболке "орлов" в еврокубках.

Достойно внимания "За ним будет бегать вся Европа": агент назвал игрока Шахтера, который может переплюнуть Мудрика

Ребров: Этот эпизод не может повлиять на его будущее в Бенфике

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ошибку украинского голкипера Бенфики и его переход в португальский клуб. Наставник "сине-желтых" верит в профессионализм Анатолия и его успешное будущее в португальском гранде.

Конечно, я поговорю с ним, как и со всеми игроками. Он молод, но психологически силен и много работает. Трубину нужно время, чтобы утвердиться. До сих пор только начинается. Бенфика знает, почему его подписала. Я доверяю Трубину и верю в него. Если он ошибся, то не в первый раз. Он вратарь сборной, талантливый и Бенфика почему его подписала. Этот эпизод не может повлиять на его будущее в Бенфике. Удачи ему. Он очень силен, и я уверен, что очень поможет Бенфике,

– сказал тренер "сине-желтых".

Отметим, что Трубин заключил контракт с Бенфикой до конца июня 2028 г. и уже провел два матча. Пока еще Анатолий не может похвастаться "сухими" поединками в составе португальской команды. В двух встречах украинец пропустил 3 гола.

После матча против Зальцбурга тренер Бенфики Роджер Шмидт поддержал украинского голкипера. Несмотря на то, что Трубин "помог" клубу установить антирекорд Лиги чемпионов.

Интересно, кто будет защищать владение Бенфики в следующем матче чемпионата Португалии против Портимоненсе (24 сентября)? К слову, подопечные Шмидта уверенно начали новый сезон – 12 баллов за 5 поединков и 4-е место в турнирной таблице.