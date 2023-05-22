Після фіналу ухвалимо рішення: Ребров прокоментував чутки довкола контракту зі збірною України

Команда Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка пробился до фіналу Кубка ліги ОАЕ. Саме після фінального поєдинку вирішиться подальша доля українського тренера.

У неділю, 21 травня, у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка ліги ОАЕ Аль-Айн мінімально поступився Аль-Насру з рахунком 0:1. Проте завдяки перемозі (4:1) в першому матчі команда Реброва вийшла у фінал турніру.

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Ребров не підтвердив контракт зі збірною України

На післяматчевій пресконференції український тренер прокоментував вихід у фінал Кубка ліги.

"У другій половині гри ефективність гравців знизилася, і це пов’язано з погодним фактором. Тепер ми повинні добре підготуватися до фіналу.

Для мене немає різниці, з ким грати у фіналі Кубка ліги ОАЕ, але я вважаю, що гравці з нетерпінням чекають на зустріч з Аль-Шарджею", – розповів Ребров.

Також журналісти поцікавилися майбутнім Реброва. Нещодавно відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив про підписаний контракт 48-річного тренера зі збірною Україною.

Запевняю вас, що моя любов до клубу Аль-Айн безмежна, а мій контракт все ще дійсний і спливає за місяць. Після фінального матчу ми ухвалимо рішення,

– сказав Ребров.

Зазначимо, що фінал Кубка ліги ОАЕ відбудеться в суботу, 27 травня. Контракт Реброва з Аль-Айном спливає 30 червня 2023 року.

До слова. У півфінальному матчі з Аль-Насром капітан збірної України Андрій Ярмоленко відіграв весь матч, але результативними діями не відзначився. У першому півфіналі українець забив гол з пенальті.