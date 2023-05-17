У першому півфінальному матчі Кубка ліги ОАЕ команда Сергія Реброва приймала на власному полі Аль-Наср з Дубаю. Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі господарів поля, пише 24 Канал.

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Саме український вінгер відкрив рахунок у поєдинку. Аль-Айн заробив пенальті, а вирок судді пішов виконувати Ярмоленко.

33-річний футболіст сильно пробив у лівий верхній кут воріт, обдуривши голкіпера гостей. До речі, цей гол став 12-м у сезоні для Ярмоленка. А у попередньому поєдинку за Аль-Айн Андрій оформив дубль.

Відео голу Ярмоленка

За 8 хвилин до завершення матчу капітан збірної України міг оформити дубль, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

У підсумку Аль-Айн здобув переконливу перемогу з рахунком 4:1. Матч-відповідь відбудеться у неділю, 21 травня. Переможець двобою у фіналі змагатиметься за Кубок ліги ОАЕ.

Сезон Ярмоленка в Аль-Айні