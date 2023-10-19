Боротьба проти правила, яке дозволяє легіонерам залишати клуби: Палкін увійшов до Комітету УЄФА

Сергій Палкін отримав посаду в європейському футбольному союзі. Представник Шахтаря неодноразово скаржився на правило ФІФА

Сергій Палкін офіційно увійшов до Комітету УЄФА. До того ж "гірник" став у європейські організації "особливим".

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Матиме більший вплив

Генеральний директор донецького колективу представлятиме Україну в головній інституції європейського футболу. Діло в тому, що Палкін увійшов до Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів. Каденція новообраного Комітету розрахована на 4 роки.

Варто відзначити, що генеральний директор Шахтаря, а також президент Боруссії Дортмунд Ханс-Йоахім Ватцке стануть єдиними представниками футбольних клубів, оскільки решта членів Комітету виступають від національних асоціацій. До того ж перше засідання оновленого складу Комітету відбудеться вже 1-го листопада в Будинку європейського футболу в Ньйоні (Швейцарія).

Нагадаємо, що саме Сергій Палкін неодноразово скаржився на нове правило ФІФА, котра дозволяло легіонерам самовільно покинути український колектив, що приносило величезні фінансові збитки клубам.

Легіонери, котрі задарма покинули Шахтар

Майкон – Корінітас (оренда). Придбали за 6,6 мільйонів євро.

Тете – Ліон (оренда). Згодом задарма був орендований Лестером, наразі перебрався до Галатасараю, що створило серйозний конфлікт між сторонами. Придбали за 15 мільйонів євро.

Тобіаш Вінісіус – Реал (оренда). Придбали за 6 мільйонів євро.

Вітао – Інтернасьйональ (оренда). Придбали за 4 мільйони євро.

Педрінью – Атлетіко Мінейру (оренда). Придбали за 18 мільйонів євро.

Сіпріано – Крузейро (оренда). Придбали за 1 мільйон євро.

Марлон – Монца (оренда), потім оренда до Флуміненсе Придбали за 12 мільйонів євро.

Манор Соломон – Фулхем (оренда), згодом скандально перебрався до Тоттенхема. Придбали за 6,5 мільйонів євро.

У травні 2019-го року відсторонений президент Української асоціації футболу Андрій Павелко був призначений головою Комітету УЄФА.