Боротьба проти правила, яке дозволяє легіонерам залишати клуби: Палкін увійшов до Комітету УЄФА
Джерело:ФК Шахтар
Сергій Палкін отримав посаду в європейському футбольному союзі. Представник Шахтаря неодноразово скаржився на правило ФІФА
Сергій Палкін офіційно увійшов до Комітету УЄФА. До того ж "гірник" став у європейські організації "особливим".
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Матиме більший вплив
Генеральний директор донецького колективу представлятиме Україну в головній інституції європейського футболу. Діло в тому, що Палкін увійшов до Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів. Каденція новообраного Комітету розрахована на 4 роки.
Варто відзначити, що генеральний директор Шахтаря, а також президент Боруссії Дортмунд Ханс-Йоахім Ватцке стануть єдиними представниками футбольних клубів, оскільки решта членів Комітету виступають від національних асоціацій. До того ж перше засідання оновленого складу Комітету відбудеться вже 1-го листопада в Будинку європейського футболу в Ньйоні (Швейцарія).
Нагадаємо, що саме Сергій Палкін неодноразово скаржився на нове правило ФІФА, котра дозволяло легіонерам самовільно покинути український колектив, що приносило величезні фінансові збитки клубам.До речі. У травні 2019-го року відсторонений президент Української асоціації футболу Андрій Павелко був призначений головою Комітету УЄФА.
Легіонери, котрі задарма покинули Шахтар
- Майкон – Корінітас (оренда). Придбали за 6,6 мільйонів євро.
- Тете – Ліон (оренда). Згодом задарма був орендований Лестером, наразі перебрався до Галатасараю, що створило серйозний конфлікт між сторонами. Придбали за 15 мільйонів євро.
- Тобіаш Вінісіус – Реал (оренда). Придбали за 6 мільйонів євро.
- Вітао – Інтернасьйональ (оренда). Придбали за 4 мільйони євро.
- Педрінью – Атлетіко Мінейру (оренда). Придбали за 18 мільйонів євро.
- Сіпріано – Крузейро (оренда). Придбали за 1 мільйон євро.
- Марлон – Монца (оренда), потім оренда до Флуміненсе Придбали за 12 мільйонів євро.
- Манор Соломон – Фулхем (оренда), згодом скандально перебрався до Тоттенхема. Придбали за 6,5 мільйонів євро.