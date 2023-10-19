Сергій Палкін офіційно увійшов до Комітету УЄФА. До того ж "гірник" став у європейські організації "особливим".

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Матиме більший вплив

Генеральний директор донецького колективу представлятиме Україну в головній інституції європейського футболу. Діло в тому, що Палкін увійшов до Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів. Каденція новообраного Комітету розрахована на 4 роки.

Варто відзначити, що генеральний директор Шахтаря, а також президент Боруссії Дортмунд Ханс-Йоахім Ватцке стануть єдиними представниками футбольних клубів, оскільки решта членів Комітету виступають від національних асоціацій. До того ж перше засідання оновленого складу Комітету відбудеться вже 1-го листопада в Будинку європейського футболу в Ньйоні (Швейцарія).

Нагадаємо, що саме Сергій Палкін неодноразово скаржився на нове правило ФІФА, котра дозволяло легіонерам самовільно покинути український колектив, що приносило величезні фінансові збитки клубам.

До речі. У травні 2019-го року відсторонений президент Української асоціації футболу Андрій Павелко був призначений головою Комітету УЄФА.

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