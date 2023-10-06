Через початок повномасштабної війни з Росією український футбол сильно постраждав. Більшість легіонерів залишили УПЛ в односторонньому порядку, адже ФІФА дозволила їм призупиняти контракти із українськими клубами.

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Бразилець "кинув" Шахтар

Найбільше від цього постраждав Шахтар, який втратив більше десяти провідних іноземців. Однією із найбільш болючих втрат став відхід бразильця Тете.

У березні 2022 року вінгер перебрався в Ліон, потім виступав за Лестер, а влітку цього року підписав угоду із Галатасараєм. При цьому останній перехід остаточно закрив для Тете дорогу в Шахтар, адже його контракт із "гірниками" спливає 31 грудня 2023 року.

Після оголошення трансферу донеччани заявили, що подадуть до суду на Тете та Галатасарай через невиплату компенсації. Як повідомляють турецькі ЗМІ, з'явились нові деталі у справі, які дозволяють "гірникам" розраховувати на успіх.

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Донеччани можуть засудити Тете

За даними місцевих джерел, при переході в Ліон 31 березня 2022 року бразилець заключив нову угоду із Шахтарем. Це було зроблено для того, щоб "гірники" могли продовжувати виплачувати Тете частину його зарплати.

Саме за такої умови французький клуб був готовий підписати вінгера. Якщо це так, то влітку цього року Тете не міг користуватися правилом ФІФА і мав би до кінця 2023 року залишатися у Шахтарі.

Річ у тім, що це правило діє на гравців-легіонерів, які мають контракти з клубами УПЛ, підписані до початку повномасштабного вторгнення. А цей договір Тете був підписаний вже пізніше.

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У ньому Шахтар прописав клаусулу у розмірі 150 мільйонів на гравця. Саме тому, на думку турецьких ЗМІ, донеччани мають всі шанси на успіх в суді проти Тете та Галатасарая.

Відзначимо, що бразилець виступав за Шахтар з 2019 по 2022 роки і забив 31 гол у 108 матчах. Цього ж сезону у складі Галатасарая 23-річний вінгер награв дев'ять матчів і забив один гол (Копенгагену в Лізі чемпіонів).