Шахтар та Тоттенхем провели чергову зустріч, яка стосується трансферу Манора Соломона. Сторони так і не змогли дійти згоди.

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Ніхто не хоче поступатись

6-го серпня "гірники" та "шпори" провели благодійну зустріч в Лондоні, яка була скерована на допомогу Україні. Англійський колектив без проблем розібрався із Шахтарем, наколотивши "кротам" 5 голів, які у свою чергу забили тільки 1 м'яч. Також варто відзначити, що поєдинок до того ж став прощальним для Андрія Пятова, який завершив свою футбольну кар'єру.

В той час, як футболісти змагалися на полі, менеджери клубів проводили баталії за його межами, обговорюючи трансфер Манора Соломона. Ізраїльський футболіст цього літа став гравцем Тоттенхема, який отримав гравця задарма Все через те, що вінгер поїхав з України, скориставшись новим правилом ФІФА, а його контракт із "гірниками" вже добігав кінця. Звичайно ж, що такий розвиток подій не підійшов "кротам", які часто скаржились на фінансові збитки через таке нововведення зі сторони світової організації. Шахтар навіть погрожував Тоттенхему судовою справою.

Логічно, що донецький колектив наполягав на тому, аби отримати певну суму за трансфер свого футболіста. Зокрема, Шахтар вимагає від лондонського клубу 6,5 мільйони євро за Соломона. Саме таку суму "гірники" заплатили за Манора, коли той приєднувався до стану "кротів" у 2019-му році. Тоттенхем намагається уникнути втрати коштів, тому хотів би просто надати Шахтарю відсоток від можливого трансферу гравця у майбутньому, який може навіть і не відбутися. Таким чином, клуби поки що не змогли знайти спільної мови.

Соломон в Шахтарі