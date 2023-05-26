Вже до 15-ї хвилини рахунок у матчі був 1:1. Спершу Бланко вивів Дніпро-1 уперед, але через декілька хвилин Скляр реалізував пенальті після гри рукою у власному штрафному від Адамюка. Вже у компенсований до першого тайму час Кане потужним ударом вивів Ворсклу уперед 1:2.

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Потужне мотивування від "гірників"

Такі цифри на табло протримались до фінального свистка – 1:2, несподівана перемога Ворскли. За інформацією "ТаТоТаке", футболісти полтавського клубу солідно заробити за перемогу над дніпрянами. Мотиватором логічно став Шахтар, який бореться з Дніпром-1 та ще раніше Зорею, за "золото" УПЛ.

Фінансова мотивація – перша тема для обговорення перед останніми матчами УПЛ. Адже жоден клуб не хоче втрачати очок у фіналі сезону або коли на кону стоять медалі чемпіонату.

За словами Михайла Співаковського, у день матчу говорилось про 500 тисяч доларів. Однак ця сума дещо була скоректована та зменшена.

Потім її відкорегували, і ця "віртуальна валіза", яка мандрувала містами України (спочатку 75 тисяч, а з кожним туром ближче до завершення чемпіонату все більше і більше), стала 150 тисяч. Це майже тринадцята зарплата – по "десятці" заробили всі. Не гривень, звісно ж,

– йдеться у програмі.

Після цього матчу Шахтар збільшив свою перевагу над Дніпром-1 до 5 балів. Натомість "гірники" у 28-му турі розгромили Зорю 0:3. Тому луганський клуб втратив шанси на чемпіонство, але ще може поборотись за друге місце.

Попереду у Шахтаря поєдинки проти Дніпра-1 та Ворскли. А Дніпро-1, окрім гри з донеччанами, зіграє проти Кривбаса. Матч обох лідерів у 29-му турі буде вирішальним у боротьбі за золоті медалі УПЛ-2022/2023.