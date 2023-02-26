"Синьо-жовта" діаспора на трибунах: Кривцов придбав два десятки квитків на гру МЛС для українців
Джерело:Твітер Ієна Геста
Український захисник Сергій Кривцов вирішив занести частинку України на футбольний поєдинок в рамках МЛС. Колишній гравець Шахтаря потішив місцевих українських вдолбівальників.
Сергій Кривцов придбав 20 квитків для українців на поєдинок МЛС між Інтером з Маямі та Монреалем (2:0). Колишній гравець Шахтаря зробив українців свідками свого прекрасного першого поєдинка за американську команду.
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Український куток в МЛС
Досвідчений захисник провів ідеальний дебютний матч за свій новоспечений колектив. Кривцов забив гол у першому ж поєдинку в футболці Інтер Маямі. За прекрасним стартом Сергія спостерігали 20 українців, які потрапили на матч за допомогою самого Кривцова, який придбав для своїх земляк квитки на поєдинок. Про це повідомив журналіст Ієн Гест.
Кривцов сказав мені, що придбав близько 20 квитків для місцевих українських уболівальників. Було дуже особливим, що вони його підтримували, коли він забив свій перший гол у МЛС у своєму дебютному матчі за Інтер Маямі. Кривцов каже, що грати перед фанами було круто. Він розповів, що це було чудово, бо вдалося хоч на мить забути про ситуацію в Україні,
– розповів журналіст.
Кар'єра Сергія Кривцова
- Свій шлях захисник розпочав у Запоріжжі, а саме у Металурзі. За тамтешню команду Кривцов провів 42 матчі, в яких забив 2 гола.
- Згодом Сергій перебрався до Шахтаря, де і став легендою донецького колективу. Загалом Кривцов провів за "гірників" 156 матчів, з яких 31 поєдинок в рамках єврокубків.
- За збірну України Кривцов награв 31 поєдинок, зокрема з'явився на полі й у чвертьфінальному матчі Євро-2020 проти збірної Англії.
- Нагород у Сергія чимало. Зокрема, він восьмиразовий чемпіон України, семиразовий володар Кубка України, п'ятиразовий володар Суперкубка України. Також Кривцов ставав чемпіоном Європи зі збірною України U-19.
- Сергій приєднався до Інтер Маямі в останні дні 2022-го року. Легенда Манчестер Юнайтед Філ Невілл, який очолює американський колектив, дуже тепло відгукувався про трансфер українця.