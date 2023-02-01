На Сергія Кривцова, який тільки-но приєднався до Інтер Маямі, покладають великі надії. Головний тренер американського колективу дуже радий новоспеченому гравцю.
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Філ Невілл зізнався, що слідкував за виступами Сергія Кривцова. Англійський тренер аплодує моральним якостям українця.
Він грав на дуже, дуже високому рівні. Я вивчав його ігри проти Селтіка та Реал Мадрида у Лізі чемпіонів та порівнював його з найкращими гравцями світу. В Кривцові спокій, якість, самоконтроль та досвід. Він зможе допомогти нашим молодим гравцям,
– розповів Невілл.
Також англійський тренер ще раз приділив увагу досвіду Кривцова. Невілл надіється, що це стане запорукою їнього успіху.
Розмовляти з досвідченим гравцем – це не те ж саме що з молодими. Він точно знає чого хоче, як тренуватись та як грати на полі. Надіюсь, що Кривцов принесе цей досвід у нашу команду,
– зазначив Невілл.
Кар'єра Сергія Кривцова
- Свій шлях захисник розпочав у Запоріжжі, а саме у Металурзі. За тамтешню команду Кривцов провів 42 матчі, в якиз забив 2 гола.
- Згодом Сергій перебрався до Шахтаря, де і став легендою донецького колективу. Загалом Кривцов провів за "гірників" 156 матчів, з яких 31 поєдинок в рамках єврокубків.
- За збірну України Кривцов награв 31 поєдинок, зокрема з'явився на полі й у чвертьфінальному матчі Євро-2020 проти збірної Англії.
- Нагород у Сергія чимало. Зокрема, він восьмиразовий чемпіон України, семиразовий володар Кубка України, п'ятиразовий володар Суперкубка України. Також Кривцов ставав чемпіоном Європи зі збірною України U-19.