На Сергія Кривцова, який тільки-но приєднався до Інтер Маямі, покладають великі надії. Головний тренер американського колективу дуже радий новоспеченому гравцю.

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Філ Невілл зізнався, що слідкував за виступами Сергія Кривцова. Англійський тренер аплодує моральним якостям українця.

Він грав на дуже, дуже високому рівні. Я вивчав його ігри проти Селтіка та Реал Мадрида у Лізі чемпіонів та порівнював його з найкращими гравцями світу. В Кривцові спокій, якість, самоконтроль та досвід. Він зможе допомогти нашим молодим гравцям,

– розповів Невілл.

Також англійський тренер ще раз приділив увагу досвіду Кривцова. Невілл надіється, що це стане запорукою їнього успіху.

Розмовляти з досвідченим гравцем – це не те ж саме що з молодими. Він точно знає чого хоче, як тренуватись та як грати на полі. Надіюсь, що Кривцов принесе цей досвід у нашу команду,

– зазначив Невілл.

Кар'єра Сергія Кривцова