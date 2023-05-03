Українець Дерев'янченко зустрінеться з небитим ексчемпіоном світу: коли і де відбудеться бій

3 травня 2023, 23:26
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Джерело:

Golden Boy

Український боксер Сергій Дерев'янченко отримав наступний великий виклик. Уродженець Криму у перший місяць літа зустрінеться з мексиканцем Хайме Мунгія.

37-річний український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко не збирається вішати рукавички на цвях. Вже наступного місяця на українця чекає важке випробування в особі ексчемпіона світу Хайме Мунгія з Мексики.

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Новий виклик Дерев'янченка

Суперник українця на професійному ринзі досі не знає гіркоти поразок. Мексиканець здобув 41 перемогу у 41 поєдинку, в тому числі 33 нокаутом. Раніше він володів титулом чемпіона світу за версією WBO.

Бій Дерев'янченко – Мунгія відбудеться 10 червня на Toyota Arena в Онтаріо, штат Каліфорнія.

Останні поєдинки Дерев'янченка

  • Нагадаємо, що Сергій Дерев'янченко переможно повернувся на ринг після трьох поспіль поразок. 
  • Влітку минулого року українець переміг американця Джошуа Конлі одноголосним рішенням суддів.
  • Українець дебютував на профі-рингу у 2014 році. За цей час він провів 18 боїв, у яких здобув 14 перемог, а ще у 4 зазнав поразок.
Автор: Сергій Шаховець