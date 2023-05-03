Українець Дерев'янченко зустрінеться з небитим ексчемпіоном світу: коли і де відбудеться бій

Український боксер Сергій Дерев'янченко отримав наступний великий виклик. Уродженець Криму у перший місяць літа зустрінеться з мексиканцем Хайме Мунгія.

37-річний український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко не збирається вішати рукавички на цвях. Вже наступного місяця на українця чекає важке випробування в особі ексчемпіона світу Хайме Мунгія з Мексики.

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Новий виклик Дерев'янченка

Суперник українця на професійному ринзі досі не знає гіркоти поразок. Мексиканець здобув 41 перемогу у 41 поєдинку, в тому числі 33 нокаутом. Раніше він володів титулом чемпіона світу за версією WBO.

Бій Дерев'янченко – Мунгія відбудеться 10 червня на Toyota Arena в Онтаріо, штат Каліфорнія.

Останні поєдинки Дерев'янченка

Нагадаємо, що Сергій Дерев'янченко переможно повернувся на ринг після трьох поспіль поразок.

Влітку минулого року українець переміг американця Джошуа Конлі одноголосним рішенням суддів.

Українець дебютував на профі-рингу у 2014 році. За цей час він провів 18 боїв, у яких здобув 14 перемог, а ще у 4 зазнав поразок.

Раніше ми повідомляли, що чемпіон Європи EBU та International WBO у легкій вазі Денис Берінчик проведе захист титулів влітку. Проте прізвище суперника та точна дата поєдинку наразі невідомі.