Українець Дерев'янченко зустрінеться з небитим ексчемпіоном світу: коли і де відбудеться бій
Джерело:Golden Boy
Український боксер Сергій Дерев'янченко отримав наступний великий виклик. Уродженець Криму у перший місяць літа зустрінеться з мексиканцем Хайме Мунгія.
37-річний український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко не збирається вішати рукавички на цвях. Вже наступного місяця на українця чекає важке випробування в особі ексчемпіона світу Хайме Мунгія з Мексики.
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Новий виклик Дерев'янченка
Суперник українця на професійному ринзі досі не знає гіркоти поразок. Мексиканець здобув 41 перемогу у 41 поєдинку, в тому числі 33 нокаутом. Раніше він володів титулом чемпіона світу за версією WBO.
Бій Дерев'янченко – Мунгія відбудеться 10 червня на Toyota Arena в Онтаріо, штат Каліфорнія.
Останні поєдинки Дерев'янченка
- Нагадаємо, що Сергій Дерев'янченко переможно повернувся на ринг після трьох поспіль поразок.
- Влітку минулого року українець переміг американця Джошуа Конлі одноголосним рішенням суддів.
- Українець дебютував на профі-рингу у 2014 році. За цей час він провів 18 боїв, у яких здобув 14 перемог, а ще у 4 зазнав поразок.