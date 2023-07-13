Напередодні вийшло гучне розслідування Bihus.Info, у якому йдеться про те, що Сергій Бубка має тісні стосунки із окупантами. Тому на засіданні комітету підняли це питання, одним із головним ініціаторів виступив скелетоніст Владислав Гераскевич, який раніше зауважив, що довгий час від НОК та Мінспорту України немає жодної реакції й так не повинно бути.

До теми Гераскевич хоче виключити зрадника Бубку із НОК України, який постачає паливо окупантам

На засіданні знайшлося місце захисникам Бубки

Членкиня Виконкому НОК України Ніна Уманець на зустрічі прокоментувала розслідування, у якому йдеться, що Сергій Бубка веде бізнес з окупантами під час повномасштабної війни. Як і у випадку з Павелком, у всьому винен російський слід, який намагається спаплюжити репутацію наших чесних та порядних чиновників.

Скажіть мені, будь ласка, заборонено мати приватний будинок? Чи заборонено мати одну, чи дві, чи три квартири? Нащо це все було? Притулили його теж туди (до бізнесу на окупованих територіях – прим.). Сергій Назарович Бубка подав заяву в суд, хай суд з цим розбирається. А ми зі свого боку не маємо права робити, щоб не втрачати авторитет на міжнародній арені. Тому що я більш ніж впевнена, що це заказна вся штука, за яку заплачені гроші. І я так думаю, що ці люди, які це готували, вони роблять спеціально з Росією це все. І хто на це діло працює – цікаво знати. Здогадуюся, але думаю, що найближчим часом дізнаємося,

– заявила колишня веслувальниця.

Мова йде про позов до суду, у якому Бубка збирається захищати свою честь. Детальніше тут

Після цього вона звернулася до колег з месседжами про маленьких людей, які нічого не можуть вирішити. Світлана Лобода точно б зацінила такі наративи:

"Шановні колеги. Ви вже більш-менш дорослі люди. Ви гарно володієте тією інформацією, яка пишеться про Сергія Назаровича на російських пабліках. Скільки я памʼятаю, Росії ніколи не давало покою те, що у нас є такий видатний спортсмен. Тим більше, що він може претендувати на якісь посади в МОК. Завжди їм стояло поперек горла. Давайте ми ще візьмемо і обсеремо його у себе по повній програмі, не маючи офіційних документів і не маючи рішення суду. Хто ми такі, що ми будемо брати й розбиратися? Хто ми такі?"

Також лунали заклики бути більш обмеженим і не думати глобально

Інша членкиня НОК України Анастасія Коженкова на засіданні накинулася на Владислава Гераскевича, який був головним ініціатором розгляду питань пов'язаних із Сергієм Бубкою та закликав позбавити Бубку членства у НОК. Вона також у найкращих традиціях закликала бути маленькою та тихою людиною та не лізти не у свої справи, а все вирішать великі дяді, принаймні так це виглядало.

Якщо Вадим Маркович Гутцайт до сих пір нічого не сказав і не зробив ніяких відкритих, емоційних, не емоційних, [заяв]. Він нас зібрав, він сьогодні з нами поговорив, він про це нічого не сказав. Я не знаю, які в тебе (звертається до Владислава Гераскевича – прим.) відносини з Сергієм Назаровичем Бубкою, що він тобі зробив, де він тобі насрав, але зараз комісія зібралася по інших питаннях. Мене дуже злить, що ти трошечки лізеш туди, куди тобі не треба. У нас є обовʼязки свої як атлетів. Ти можеш сміятися, не сміятися, мені байдуже. Але є дещо те, що ми маємо робити. Так, у нас є там багато всього, різних законів. Зараз знайшли якесь, щоб відволікти від загальної маси. Чому? Тому що росіяни хочуть нам наваляти – вони навалюють. Ти трохи думай не так глобально,

– сказала Коженкова.

Сам Гераскевич назвав це засідання "театром абсурду". І дав свій висновок за результатами зустрічі:

"Питання про бізнес члена НОК України з окупантами та пов’язана з цим шкода Україні не є важливим питанням для команди Комісії атлетів НОК України. Все ж таки, у кінці засідання мені вдалось внести на голосування пропозицію відправити клопотання на Виконком та Асамблею НОК України щодо припинення членства пана Бубки в НОК України. Результати голосування вийшли дуже красномовними: 1 голос (мій) був за те, щоб відправити подібне клопотання, всі інші присутні члени Комісії утримались або були проти".

Український скелетоніст зазначив, що до розслідування прикута увага всього світу, а наш НОК вкотре намагається замовчати ситуацію й це погано впливає на репутацію українського спорту та ніяк не сприяє відстороненню російських та білоруських атлетів від міжнародних змагань, про яке так люблять говорити наші чиновники. Коли "головний олімпієць країни" веде бізнес на окупованих територіях – це точно дискредитує.

Шановні представники різноманітних комісій НОК України та інших спортивних організацій, якщо це не ваша справа, то це не ваша країна. За податки, які компанії Бубки платять окупантам запускаються ракети по Україні, тобто по Вам та Вашим близьким. Саме тому це стосується кожного. НОК України вже сьогодні несе репутаційні втрати через це розслідування (що є неприпустимим згідно статуту НОК пункту 4.2.6, й саме за це пунктом 3.14.2 передбачено позбавлення членства НОК України), яке й досі ніхто не спростовує. Довіра до українського спорту падає, внаслідок чого об’єми гуманітарної та іншої допомоги теж будуть зменшуватись. Позиція "моя хата скраю" є недопустимою, бо ціна такої позиції є дуже великою. Точно не за Вашу байдужість віддали життя на полі бою майже 300 представників українського спорту,

– підсумував Гераскевич.

Як бачимо, у нашому НОК ще вистачає радянщини, яка намагається придушити амбітних та готових боротися за справедливість і пропагує шлях маленької людини. Що ж, це еволюція держави, обов'язково пройдемо і це.