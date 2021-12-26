Бій у новорічну ніч

29-річний український боксер вийде на ринг 1 січня 2022 року. Суперником Віктора Вихриста стане грузин Яго Кіладзе.

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Боксери вийдуть на ринг в андеркарді бою між Луїсом Ортісом та Чарльзом Мартіном. Вечір боксу відбудеться у Голлівуді.

Українець вже полетів у США, щоб провести останню підготовку та традиційне зважування та дуель поглядів.



Вихрист відправився у США / Фото з інстаграму Lucky Punch