Бій у новорічну ніч
29-річний український боксер вийде на ринг 1 січня 2022 року. Суперником Віктора Вихриста стане грузин Яго Кіладзе.
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Боксери вийдуть на ринг в андеркарді бою між Луїсом Ортісом та Чарльзом Мартіном. Вечір боксу відбудеться у Голлівуді.
Українець вже полетів у США, щоб провести останню підготовку та традиційне зважування та дуель поглядів.
Вихрист відправився у США / Фото з інстаграму Lucky Punch
- Востаннє Вихрист виходив на ринг у ніч на 10 жовтня. Український боксер здобув дострокову перемогу над американцем Майком Маршаллом в андеркарді бою Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера.
- До цього ще двічі боксував у 2021 році. У березні українець по очках здолав Вільмера Васкеса, а в травні – ефектно нокаутував Яцека Пьонтека.