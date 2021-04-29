Манчестер Юнайтед – Рома 6:2

Голи: Фернандеш, 9, 71 (пен), Кавані, 48, 64, Погба, 75, Грінвуд, 86 – Пеллегріні, 15, Джеко, 34

У квітні 2007 року ці команди у чвертьфіналі Ліги чемпіонів на "Олд Траффорд" зіграли з рахунком 7:1. Цього разу МЮ переміг Рому не з таким розгромним рахунком. Але чимало вісім голів в цьому матчі таки було забито.

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Перший тайм для Роми видався доволі неоднозначний. Команда першою пропустила, а також була змушена провести одразу три заміни через ушкодження. Вже на 5-й хвилині поле покинув Верету. Згодом голкіпер Лопес невдало приземлився, коли відбивав м'яч. А під кінець тайму Спінаццолі теж знадобилася допомога медиків.

Та все ж на перерву Рома пішла за позитивного для себе рахунку. На гол Фернандеша "вовки" відповіли результативними ударами Пеллергіні з пенальті, а також Джеко. При цьому що форвард доволі незграбно зіграв під час взяття воріт. Але м'яч таки відбився від його ноги та влетів у ворота.

Хоча МЮ міг зрівняти рахунок ще ц першому таймі. Але Кавані не переграв Міранте. У другому таймі він змарнує ще одну нагоду. Але таки оформить дубль. Саме Кавані забив одразу по перерві. А згодом вивів "манкуніанців" вперед.

Згодом Кавані заробив пенальті, коли Фернандеш забив четвертий гол у ворота Роми. П'ятий гол влетів від голови Погба.

Вже наприкінці зустрічі Грінвуд добив суперників, встановивши остаточний рахунок.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Рома