Еліна Світоліна – Жіл Белен Тайхманн 2:1 (6:2, 4:6, 6:7)

До слова Українка Костюк програла Севастовій і покинула турнір у Мадриді

26-річній Світоліній знадобилася 31 хвилина, щоб виграти першу партію. Уже в четвертому геймі Еліна виграла подачу 23-річної швейцарки та повела 4:1.

За рахунку 5:2 українка оформила ще один брейк та записала партію у свій актив на подачі Тайхманн.

Початок другого сету не віщував нічого погано для Еліни. Українка відразу оформила брейк і повела 2:0. Однак Тайхманн зрівняла рахунок. Далі тенісистки влаштували обмін брейками. Швейцарка зробила на один більше і повела 5:4.

За рахунку 5:3 Світоліна відіграла один сет-пойнт. У наступному геймі Жіл Белен подавала на сет. Світоліна могла врятуватися, адже мала два брейк-пойнти. Однак Еліна не реалізувала їх і швейцарка таки подала на партію.

Третій сет Світоліна знову розпочала потужно. Українка виграла 3 поспіль гейми. За рахунку 4:1 Еліна оформила черговий брейк, але в наступному геймі не змогла подати на матч – 5:2.

Уже у наступному геймі Світоліна змарнувала 4 матч-пойнти на подачі Тайхманн! У 9 геймі українка програла подачу та дозволила суперниці зрівняти рахунок 5:5.

Тільки в 11 геймі Світоліна нарешті змогла захистити свою подачу і знову вийшла вперед. Та швейцарка відразу зрівняла рахунок, тому на тенісисток чекав тай-брейк. Зауважимо, що Еліна знову змарнувала 2 матч-пойнти!

У тенісній лотереї удача була на стороні Тайхманн, яка сенсаційно виграла матч. Поєдинок тривав понад дві з половиною години.