Національна збірна України виступить у групі C. Наша команда зіграє проти Італії, Греції, Хорватії, Естонії та Великої Британії.

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Поєдинки української команди відбудуть в італійському Мілані. У другий етап виходять по чотири команди з групи.

Жеребкування чемпіонату Європи

Група A

Іспанія, Туреччина, Бельгія, Росія, Грузія, Болгарія

Група B

Франція, Словенія, Угорщина, Литва, Німеччина, Боснія і Герцеговина

Група C

Греція, Хорватія, Велика Британія, Італія, Україна, Естонія

Група D

Сербія, Польща, Ізраїль, Чехія, Фінляндія, Нідерланди


Жеребкування чемпіонату Європи / Фото fiba.basketball

  • Збірна України виборола путівку на чемпіонат Європи з першого місця у кваліфікаційній групі, випередивши команди Австрії, Угорщини та Словенії.
  • Чемпіонат Європи 2022 року відбудеться 1 – 18 вересня. Матчі групового етапу проводитимуть у Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.
  • Плей-офф та вирішальні поєдинки відбудуться у Берліні.