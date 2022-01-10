Сенсація з гірким присмаком: як Світоліна провалилась напередодні Australian Open – відеоогляд
10 січня 2022 , 22:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Еліна Світоліна дуже невдало розпочала новий 2022-й рік. Українська тенісистка у матчах зазнала двох поразок.
Не на такий старт сезону розраховувала Світоліна
Перша ракетка України ніяк не може віднайти свою гру на старті нового сезону. Навіть зміна тренерського штабу не допомогла Еліні здобути першу перемогу у 2022-му році.
До теми Світоліна програла другий поспіль матч у 2022 році
Світоліна вже у першому колі припинила свій шлях на турнірі WTA 250 в австралійській Аделаїді. В 1/16 українка у двох сетах програла американці Медісон Кіз.
Українська тенісистка з двома поразками у пасиві підходить до Australian Open. Саме Відкритий чемпіонат Австралії стане наступним турніром для 27-річної одеситки.Цікаво! Безвиграшна серія Світоліної складає вже чотири поспіль матчі.
Відеоогляд матчу Світоліної
Виступи інший українок в Аделаїді
- Даяна Ястремська доволі несподівано пробилась в основну сітку австралійського турніру. Українка здобула дві перемоги. Наступною її суперницею буде чешка Тереза Мартінцова.
- Свій перший матч в Аделаїді вже провела Костюк. Марта у двох сетах здолала представницю США Шелбі Роджерс. В 1/8 фіналу 19-річна українська тенісистка зіграє проти переможниці матчу між Катеріною Сіняковою (Чехія) та Корі Гофф (США).