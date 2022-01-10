Сенсація з гірким присмаком: як Світоліна провалилась напередодні Australian Open – відеоогляд

Еліна Світоліна дуже невдало розпочала новий 2022-й рік. Українська тенісистка у матчах зазнала двох поразок.

Не на такий старт сезону розраховувала Світоліна

Перша ракетка України ніяк не може віднайти свою гру на старті нового сезону. Навіть зміна тренерського штабу не допомогла Еліні здобути першу перемогу у 2022-му році.

До теми Світоліна програла другий поспіль матч у 2022 році

Світоліна вже у першому колі припинила свій шлях на турнірі WTA 250 в австралійській Аделаїді. В 1/16 українка у двох сетах програла американці Медісон Кіз.

Українська тенісистка з двома поразками у пасиві підходить до Australian Open. Саме Відкритий чемпіонат Австралії стане наступним турніром для 27-річної одеситки.

Безвиграшна серія Світоліної складає вже чотири поспіль матчі.

Відеоогляд матчу Світоліної

Виступи інший українок в Аделаїді