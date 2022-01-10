Елісон Ван Ейтванк (Бельгія) – Даяна Ястремська (Україна) 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)

Даяна Ястремська оформила другу поспіль перемогу у кваліфікації австралійського турніру. Цього разу українка провела на корті матч із трьох сетів. Тенісистки змагались у фіналі кваліфікації 1 годину 33 хвилини.

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У першому сеті спортсменки демонстрували однаковий рівень тенісу. Ключовим став п'ятий гейм, коли бельгійка з двома геймами повела у рахунку – 3:2.

Після цього Ейтванк віддала українці лише один розіграш. Натомість здобула ще три гейми та взяла перший сет – 6:3.

Камбек українки

На початку другої партії дівчата обмінялись люб'язностями, віддавши розіграші на своїх подачах. Бельгійська тенісистка зробила це двічі, а от Ястремська помилилась одного разу.

Спортсменки не поступались одна одній, але у десятому геймі за рахунку 4:5 Даяна зберегла розіграш на своїй подачі. Українка оформила гейм під нуль (0:40) – 4:6.

Третій вирішальний сет був за сценарієм другого. Знову тенісистки показували хороший теніс на австралійському корті, а українка у десятому геймі завершила партію – 4:6.

До слова. За матч Даяна зробила 6 подач на виліт, таку ж кількість подвійних помилок, а її показник першої подачі склав 60%