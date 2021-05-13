Відомий біатлоніст Семенов поборов серйозне захворювання та повернеться у збірну України

Український біатлоніст Сергій Семенов нарешті повернеться до тренувань зі збірною України. Спортсмен пропустив увесь минулий сезон.

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Український біатлоніст відверто розповів про проблеми зі здоров'ям. Також Сергій Семенов поділився майбутніми спортивними планами.

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Зараз біатлоніст завершив курс відновлення. Лікарі дали позитивний прогноз Сергію, який вже готовий повернутись до тренувань з командою у звичайному режимі.

Чому Семенов пропускав минулий сезон

Ще перед початком минулого сезону стало відомо, що Семенова турбують проблеми зі здоров'ям. У листопаді Сергій здав аналізи та зробив кардіограму. На щастя, після обстеження в Україні прогнози про проблеми із серцем не підтвердились. Однак пізніше аналізи показали, що біатлоніст переніс мононуклеоз.

Інфекційний мононуклеоз – це гостре вірусне захворювання, яке характеризується лихоманкою, ураженням зіву, лімфатичних вузлів, печінки, селезінки і своєрідними змінами складу крові.

Вже з цим діагнозом один з лідерів української чоловічої команди готувався до стартів у Швейцарії. Але знову у кар'єрі біатлоніста пробігла чорна кішка. Семенов на тренуванні зламав два ребра. Через тиждень Сергій вже знову став на лижі. Але на цьому чорна смуга не закінчилась.

Після перших прискорень знову почали проявлятися симптоми, як в листопаді. У результаті, довелось повернутись додому. Пройшов ще кілька обстежень, у тому числі в клініці імунології, де знайшли ще активні віруси. Імунітет був практично на нулі, не здатен протистояти найменшому вірусу,

– розповів спортсмен.