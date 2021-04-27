Призові українських біатлоністів

Юлія Джима стала найкращою українкою у сезоні. У загальному заліку вона набрала 445 очок і посіла 17 місце. Джима набрала більше очок, аніж Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко разом взяті.

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За сезон олімпійська чемпіонка двічі підіймалась на другу сходинку п'єдесталу. Завдяки найстабільнішим виступам в українській команді киянка змогла заробити найбільше серед наших біатлоністів.

Призові Джими склали 59 тисяч євро. Відразу за її спиною розташувалась капітан команди Олена Підгрушна – майже 26 тисяч євро. Трійку лідерок замкнула справжнє відкриття для української збірної Дарія Блашко – понад 21 тисячу євро.

Топ-10 біатлоністок за заробітком у сезоні

Юлія Джима – 59 тисяч євро Олена Підгрушна – 25,6 тисячі євро Дарія Блашко – 21,2 тисячі євро Анастасія Меркушина – 11,5 тисяч євро Валя Семеренко – 5 тисяч євро Анна Кривонос – 3,7 тисячі євро Віта Семеренко – 3,2 тисячі євро Ірина Петренко – 2,9 тисячі євро Катерина Бех – 2 тисячі євро Надія Бєлкіна – 200 євро

Загалом серед усіх біатлоністок світу найбільше за сезон заробила норвежка Тіріль Екхофф. Титулована спортсменка поповнила свій бюджет 386 тисячами євро. Другою стала ще одна представниця Норвегії Марте Олсбю-Ройселанд, а третьою стала шведка Ханна Еберг.



Топ-10 біатлоністок за призовими / Фото Extrarunde-biathlon.de

Щодо чоловіків, то у нашій команді лідерство захопив Артем Прима. 33-річний біатлоніст випередив капітана команди Дмитра Підручного більше, як на 5 тисяч євро.

Топ-10 біатлоністів за заробітком у сезоні

Артем Прима – 30,1 тисячі євро Дмитро Підручний – 25 тисяч євро Антон Дудченко – 11 тисяч євро Богдан Цимбал – 6,7 тисячі євро Артем Тищенко – 2,5 тисячі євро Тарас Лесюк – 2,4 тисячі євро Руслан Ткаленко – 2 тисячі євро Андрій Доценко – 1,5 тисячі євро Руслан Бригадир – 1 тисяча євро Денис Насико – 500 євро

Найбільше за сезон збагатились норвезькі біатлоністи Йоганнес Бьо та Стурла Легрейд – понад 348 тисяч та 321 тисячу відповідно. Норвежці просто розірвали цей сезон. Третім став француз Кентен Фійон-Має – понад 211 тисяч євро.



Топ-10 біатлоністів за призовими / Фото Extrarunde-biathlon.de