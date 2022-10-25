Стартовий склад Шахтаря на матч із Селтіком: Йовічевіч випускає зі старту дев'ять українців
Донецька команда має намір привезти очки із Глазго для того, щоб продовжити свій єврошлях навесні. Для цього "гірникам" треба як мінімум не програти Селтіку.
Ввечері Шахтар зіграє матч 5 туру Ліги чемпіонів проти Селтіка. Поєдинок відбудеться у Глазго і може вплинути на подальші перспективи донеччан у боротьбі за євровесну, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Селтік – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Наставник "гірників" Ігор Йовічевіч визначився зі стартовим складом на гру із "зеленими". В основі вийде одразу 9українців, а також бразилець Лукас Тейлор і буркінієць Лассіна Траоре. Саме останній замінить травмованого Шведа у нападі.СТАРТОВИЙ СКЛАД: Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Зубков, Траоре, Мудрик.
Запасні: Пятов, Шевченко, Конопля, Кривцов, Козік, Кулаков, Топалов, Джурасек, Криськів, Тотовицький, Петряк, Сікан.
Поєдинок почнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція гри відбудеться на онлайн-платформі Megogo. У букмекерів фаворитом є Селтік. Коефіцієнт на перемогу "зелених" становить 1,88, тоді як на Шахтар – 4,35. Нічия ж оцінюється у 4,10.
До теми Як Шахтарю вийти в плей-офф Ліги чемпіонів: всі розклади перед матчем із Селтіком
Після чотирьох турів "гірники" займають третю сходинку в групі F. Команда Ігора Йовічевіча на бал відстає від Лейпцига та на чотири випереджає Селтік. Нічия у сьогоднішньому матчі гарантує українцям вихід у євровесну.
Турнірна таблиця групи F
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
|Лейпциг
|2
|0
|2
|6:7
|6
|3
|Шахтар
|1
|2
|1
|7:5
|5
|4
|Селтік
|0
|1
|3
|2:9
|1