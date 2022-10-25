Вечером Шахтер сыграет матч 5 тура Лиги чемпионов против Селтика. Поединок состоится в Глазго и может повлиять на дальнейшие перспективы дончан в борьбе за евровесну, пишет 24 канал.
Следите с нами Селтик – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Наставник "горняков" Игорь Йовичевич определился со стартовым составом на игру с "зелеными". В основу выйдет сразу 10 украинцев, а также бразилец Лукас Тэйлор и буркиниец Лассина Траоре. Именно последний заменит травмированного Шведа в нападении.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры пройдет на онлайн-платформе Megogo. У букмекеров фаворитом является Селтик. Коэффициент на победу "зеленых" составляет 1,88, тогда как на Шахтер - 4,35. Ничья же оценивается в 4,10.
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После четырех туров "горняки" занимают третье место в группе F. Команда Игоря Йовичевича на бал отстает от Лейпцига и на четыре опережает Селтик. Ничья в сегодняшнем матче гарантирует украинцам выход в евровесну.
Турнирная таблица группы F
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
|Лейпциг
|2
|0
|2
|6:7
|6
|3
|Шахтер
|1
|2
|1
|7:5
|5
|4
|Селтик
|0
|1
|3
|2:9
|1