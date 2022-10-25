Матч Селтік – Шахтар буде зіграний в рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів. У цьому матчі "гірники" можуть підтвердити свої амбіції на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – для цього треба перемагати, або грати внічию. Хоча навіть поразка залишає команді незначний шанс вийти в наступний раунд турніру.

Варте уваги Головне – не програти: чого очікувати від Шахтаря в матчі проти Селтіка в Лізі чемпіонів

На матч до Глазго відправилися 26 футболістів. Поза заявкою опинився Мар'ян Швед, який вже забивав в Лізі чемпіонів. І який свого часу виступав за Селтік. У гравця травма.

Щодо Єгора Назарини, який також не полетів на гру, то він не був внесений в заявку на Лігу чемпіонів цього сезону.

Матч Селтік – Шахтар дивитися онлайн можна на платформі Megogo, яка є офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Селтік – Шахтар.

Шахтар мав достатньо часу, щоб підготуватися до матчу проти Селтіка. Адже не зіграв у дев'ятому турі УПЛ – команда попросила перенести гру проти Миная.

Онлайн-трансляція матчу Селтік – Шахтар