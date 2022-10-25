Ввечері Шахтар зіграє матч 5 туру Ліги чемпіонів проти Селтіка. Поєдинок відбудеться у Глазго і може вплинути на подальші перспективи донеччан у боротьбі за євровесну, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Селтік – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Наставник "гірників" Ігор Йовічевіч визначився зі стартовим складом на гру із "зеленими". В основі вийде одразу 9українців, а також бразилець Лукас Тейлор і буркінієць Лассіна Траоре. Саме останній замінить травмованого Шведа у нападі.
Поєдинок почнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція гри відбудеться на онлайн-платформі Megogo. У букмекерів фаворитом є Селтік. Коефіцієнт на перемогу "зелених" становить 1,88, тоді як на Шахтар – 4,35. Нічия ж оцінюється у 4,10.
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Після чотирьох турів "гірники" займають третю сходинку в групі F. Команда Ігора Йовічевіча на бал відстає від Лейпцига та на чотири випереджає Селтік. Нічия у сьогоднішньому матчі гарантує українцям вихід у євровесну.
Турнірна таблиця групи F
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
|Лейпциг
|2
|0
|2
|6:7
|6
|3
|Шахтар
|1
|2
|1
|7:5
|5
|4
|Селтік
|0
|1
|3
|2:9
|1