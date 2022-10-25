Ввечері Шахтар зіграє матч 5 туру Ліги чемпіонів проти Селтіка. Поєдинок відбудеться у Глазго і може вплинути на подальші перспективи донеччан у боротьбі за євровесну, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Селтік – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Наставник "гірників" Ігор Йовічевіч визначився зі стартовим складом на гру із "зеленими". В основі вийде одразу 9українців, а також бразилець Лукас Тейлор і буркінієць Лассіна Траоре. Саме останній замінить травмованого Шведа у нападі.

СТАРТОВИЙ СКЛАД: Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Зубков, Траоре, Мудрик.

Запасні: Пятов, Шевченко, Конопля, Кривцов, Козік, Кулаков, Топалов, Джурасек, Криськів, Тотовицький, Петряк, Сікан.

Поєдинок почнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція гри відбудеться на онлайн-платформі Megogo. У букмекерів фаворитом є Селтік. Коефіцієнт на перемогу "зелених" становить 1,88, тоді як на Шахтар – 4,35. Нічия ж оцінюється у 4,10.

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Після чотирьох турів "гірники" займають третю сходинку в групі F. Команда Ігора Йовічевіча на бал відстає від Лейпцига та на чотири випереджає Селтік. Нічия у сьогоднішньому матчі гарантує українцям вихід у євровесну.

Турнірна таблиця групи F