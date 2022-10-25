Вже у вівторок ввечері Шахтар проведе матч 5 туру групового раунду Ліги чемпіонів 2022-2023. Донецька команда в гостях зіграє проти Селтіка.
До теми Вирішальна гра: хто покаже онлайн матч Селтік – Шахтар в Лізі чемпіонів в Україні
У номінально домашньому поєдинку із шотландцями Шахтар зіграв внічию (1:1). Після автоголу Артема Бондаренка рахунок зрівняв Михайло Мудрик.
Турнірне становище
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
|Лейпциг
|2
|0
|2
|6:7
|6
|3
|Шахтар
|1
|2
|1
|7:5
|5
|4
|Селтік
|0
|1
|3
|2:9
|1
Останні матчі:
25 жовтня. Селтік – Шахтар
25 жовтня. Лейпциг – Реал
2 листопада. Шахтар – Лейпциг
2 листопада. Реал – Селтік
Той бал є поки єдиним для Селтіка в ЛЧ і команда йде на останньому місці. Шахтар же йде третім, відстаючи від Лейпцига на одне очко.
Реал же вже забезпечив собі вихід в плей-офф, тому може дозволити собі поберегти сили в останніх турах. 24 канал пропонує розібратись, як Шахтар зможе вийти у плей-офф єврокубків.
Ліга Європи майже гарантована
Третє місце "гірникам" буде складно втратити. Підопічні Йовічевіча випереджають Селтік на чотири бали, тому нічия у Глазго гарантує Шахтарю як мінімум плей-офф Ліги Європи.
Навіть якщо донеччани програють Селтіку і підпустять суперника на відстань одного балу, все ще Шахтар буде фаворитом. В останньому турі "зелені" поїдуть на виїзд до Реала і там шотландцям треба брати на один бал більше, ніж "гірникам" вдома із Лейпцигом.
Якщо Шахтар програє Селтіку
Поразка в Глазго може закрити перед Шахтарем двері у плей-офф ЛЧ вже за тур до фінішу. Правда, для цього треба Лейпцигу обігравати послаблений склад Реала.
Якщо ж німці не обіграють іспанців, то поразка в Шотландії не змінює для "гірників" майже нічого. В такому випадку в останньому турі Шахтарю треба перемагати Лейпциг, щоб вийти до 1/8 фіналу.
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Якщо Шахтар грає внічию
Для Шахтаря головне – не програти в Глазго. По-перше, це не тільки гарантує плей-офф ЛЄ. По-друге, це залишить непогані шанси на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів перед останнім туром.
В разу програшу Лейпцига Реалу в останньому турі підопічних Йовічевіча влаштує навіть нічия із німцями. Попри те, що мадридці вже вийшли у плей-офф, їм ще треба забезпечити собі перше місце.
Якщо ж Лейпциг зіграє внічию з Реалом або виграє, то Шахтарю після нічиєї в Глазго треба вигравати у "биків" в останньому турі.
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Якщо Шахтар перемагає Селтік
В такому випадку у двох із трьох варіантів донеччан задовольнить нічия в останньому турі. Єдиний варіант, при якому "гірникам" після перемоги в Глазго треба буде ще і Лейпциг обігравати, це тріумф німців над Реалом сьогодні.
Цікаво, що Шахтар ще може і виграти групу. Правда, для цього треба здобувати дві перемоги і очікувати, що Реал програє Лейпцигу та Селтіку.