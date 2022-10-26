Шахтар – ти для мене все, – Йовічевіч заспівав після успішного виступу в ЛЧ: щире відео

У вівторок, 25 жовтня, Шахтар гостював на полі Селтіка у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграли внічию 1:1 та гарантували собі єврокубкову весну.

Шахтар вдруге розписав мирову з Селтіком. Єдиний гол донеччан, як і в першому матчі забив Михайло Мудрик. Міг донецький клуб святкувати перемогу над шотландським суперником. Але дикий фейл Данила Сікана перед порожніми воротами ще довго снитиметься у жахливих снах нападнику.

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Яскраво відсвяткував гарантовану євровесну

Однак навіть мирова 1:1 дозволила "гірникам" вийти у плей-офф бодай Ліги Європи. Доля путівки у плей-офф Ліги чемпіонів визначиться в останньому 6-му турі, коли Шахтар зіграє проти Лейпцига (2 листопада). Між клубами різниця якраз у 3 очки, а це одна перемога в очному протистоянні.

Після поєдинку з Селтіком головний тренер донеччан Ігор Йовічевіч не стримував радісних емоцій. Хорватський спеціаліст був задоволений нічиєю у Глазго та навіть заспівав прямо на футбольному полі.

Хорват зізнався у любові до клубу: "Шахтар – ти для мене все".

Керманич донецького клубу записав все це на камеру та виклав на своїй сторінці в інстаграмі.

Ми Шахтар Донецьк і ми ніколи не здаємося,

– підписав ролик наставник.

Йовічевіч заспівав після матчу Селтік – Шахтар: дивіться відео

З 14 липня 2022 року Ігор Йовічевіч очолює Шахтар. Його контракт із донецьким клубом розрахований до кінця червня 2024-го. На чолі команди провів 12 матчів.