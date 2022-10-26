Шахтер во второй раз расписал мировую с Селтиком. Единственный гол дончан, как и в первом матче, забил Михаил Мудрик. Мог донецкий клуб праздновать победу над шотландским соперником. Но дикий фейл Данила Сикана перед пустыми воротами еще долго будет сниться в ужасных снах нападающему.

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Ярко отпраздновал гарантированную евровесну

Однако даже мировая 1:1 позволила "горнякам" выйти в плей-офф хотя бы Лиги Европы. Судьба путевки в плей-офф Лиги чемпионов определится в последнем 6-м туре, когда Шахтер сыграет против Лейпцига (2 ноября). Между клубами разница как раз в 3 очка, а это одна победа в очном противостоянии.

После поединка с Селтиком главный тренер дончан Игорь Йовичевич не сдерживал радостные эмоции. Хорватский специалист был доволен ничьей в Глазго и даже спел прямо на футбольном поле.

Хорват признался в любви к клубу: "Шахтер – ты для меня все".

Руководитель донецкого клуба записал все это на камеру и выложил на своей странице в инстаграмме.

Мы Шахтер Донецк и мы никогда не сдаемся,

– подписал ролик наставник.

Йовичевич спел после матча Селтик – Шахтер: смотрите видео

К слову. С 14 июля 2022 года Игорь Йовичевич возглавляет Шахтер. Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Во главе команды провел 12 матчей.