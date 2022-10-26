Шахтар вдруге розписав мирову з Селтіком. Єдиний гол донеччан, як і в першому матчі забив Михайло Мудрик. Міг донецький клуб святкувати перемогу над шотландським суперником. Але дикий фейл Данила Сікана перед порожніми воротами ще довго снитиметься у жахливих снах нападнику.
Цікаво прочитати Три місяці тому ніхто не вірив у нас, – Йовічевіч про нічию з Селтіком та євровесну для Шахтаря
Яскраво відсвяткував гарантовану євровесну
Однак навіть мирова 1:1 дозволила "гірникам" вийти у плей-офф бодай Ліги Європи. Доля путівки у плей-офф Ліги чемпіонів визначиться в останньому 6-му турі, коли Шахтар зіграє проти Лейпцига (2 листопада). Між клубами різниця якраз у 3 очки, а це одна перемога в очному протистоянні.
Після поєдинку з Селтіком головний тренер донеччан Ігор Йовічевіч не стримував радісних емоцій. Хорватський спеціаліст був задоволений нічиєю у Глазго та навіть заспівав прямо на футбольному полі.
Хорват зізнався у любові до клубу: "Шахтар – ти для мене все".
Керманич донецького клубу записав все це на камеру та виклав на своїй сторінці в інстаграмі.
Ми Шахтар Донецьк і ми ніколи не здаємося,
– підписав ролик наставник.
Йовічевіч заспівав після матчу Селтік – Шахтар: дивіться відео