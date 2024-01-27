Цього вікенду в чемпіонаті Іспанії проходять ігри 22 туру сезону 2023-2024. Програму неділі, 28 січня, відкриє зустріч за участю головної сенсації сезону Жирони, яка зіграє на виїзді з Сельтою, пише 24 канал.

До теми Барселона створила камбек після 0:2, але все ж програла: відео божевільного матчу на вісім голів

Топові успіхи Жирони

Команда Мічела несподівано продовжує триматися на горі турнірної таблиці разом з Реалом та реально претендувати на чемпіонство. Наразі каталонці йдуть другими, відстаючи від мадридців на два очки.

А ось перевага над Барселоною складає аж вісім балів. Вагому роль в успіхах Жирони відіграє дует українців Циганков – Довбик. На рахунку першого 4 голи та три асисти цього сезону.

Закат кар'єри Бенітеса

У свою чергу нападник збірної України є лідером бомбардирських перегонів Ла Ліги, на рахунку Артема аж 14 голів та 5 асистів. Суперником каталонців стане один з аутсайдерів Ла Ліги Сельта на чолі з видатним тренером Рафаелем Бенітесом.

Іспанець керував Реалом, Інтером, Челсі, Наполі, Евертоном, а Ліверпуль привів до перемоги в Лізі чемпіонів. У галісійців же завдання простіше – врятуватись від пониження в класі. Наразі Сельта йде 16-ою, в двох балах попереду зони вильоту.

Довідка. Матч Сельта – Жирона відбудеться 28 січня на стадіоні "Балаїдос" у місті Віго. Пряма трансляція гри буде доступна на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол 1". Початок – о 15:00 за київським часом.

Прогноз Favbet

Букмекери очікувано віддають перевагу Жироні, але її статус фаворита не сильно очевидний. На перемогу гостей виставлений коефіцієнт 2,45, тоді як Сельти – 2,99. Нічия ж оцінюється у 3,50. А ось в результативності матчу експерти впевнені: голів буде багато.

Читайте також Впоралися без Беллінгема: Реал з Луніним вирвав перемогу над Лас-Пальмас у Ла Лізі – відео

На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,81, тоді як на ТМ – за 2,11. Артем Довбик є найбільш очікуваним автором голу, на його точний удар коефіцієн 2,00. У свою чергу м'яч від Віктора Циганкова оцінюється у 3,50.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.



Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.