Цього вікенду в чемпіонаті Іспанії проходять ігри 22 туру сезону 2023-2024. Програму неділі, 28 січня, відкриє зустріч за участю головної сенсації сезону Жирони, яка зіграє на виїзді з Сельтою, пише 24 канал.
До теми Барселона створила камбек після 0:2, але все ж програла: відео божевільного матчу на вісім голів
Топові успіхи Жирони
Команда Мічела несподівано продовжує триматися на горі турнірної таблиці разом з Реалом та реально претендувати на чемпіонство. Наразі каталонці йдуть другими, відстаючи від мадридців на два очки.
А ось перевага над Барселоною складає аж вісім балів. Вагому роль в успіхах Жирони відіграє дует українців Циганков – Довбик. На рахунку першого 4 голи та три асисти цього сезону.
Закат кар'єри Бенітеса
У свою чергу нападник збірної України є лідером бомбардирських перегонів Ла Ліги, на рахунку Артема аж 14 голів та 5 асистів. Суперником каталонців стане один з аутсайдерів Ла Ліги Сельта на чолі з видатним тренером Рафаелем Бенітесом.
Іспанець керував Реалом, Інтером, Челсі, Наполі, Евертоном, а Ліверпуль привів до перемоги в Лізі чемпіонів. У галісійців же завдання простіше – врятуватись від пониження в класі. Наразі Сельта йде 16-ою, в двох балах попереду зони вильоту.
Прогноз Favbet
Букмекери очікувано віддають перевагу Жироні, але її статус фаворита не сильно очевидний. На перемогу гостей виставлений коефіцієнт 2,45, тоді як Сельти – 2,99. Нічия ж оцінюється у 3,50. А ось в результативності матчу експерти впевнені: голів буде багато.
Читайте також Впоралися без Беллінгема: Реал з Луніним вирвав перемогу над Лас-Пальмас у Ла Лізі – відео
На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,81, тоді як на ТМ – за 2,11. Артем Довбик є найбільш очікуваним автором голу, на його точний удар коефіцієн 2,00. У свою чергу м'яч від Віктора Циганкова оцінюється у 3,50.