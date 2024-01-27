Лас-Пальмас – Реал 1:2

Голи: Муньйос, 53 – Вінісіус Жуніор, 65, Чуамені, 84

"Королівський клуб" вирушив на Канарські острови без Джуда Беллінгема. Лідер "вершкових" пропускав поєдинок через перебір жовтих карток, пише 24 Канал.

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Лунін не зберіг ворота "сухими"

Перший тайм зустрічі завершився без забитих м'ячів. Найцікавіше відбулося у другій половині грі.

На 47-й хвилині матчу Лунін дивовижним сейвом врятував Реал від неминучого голу після удару Ель-Хаддаді. Однак через кілька хвилин українець не зміг завадити Муньйосу відкрити рахунок у матчі.

Підопічні Анчелотті відповіли на 63-й хвилині. Вінісіус Жуніор скористався пасом Камавінги та холоднокровно відправив м'яч до сітки Лас-Пальмас.

Такий результат не влаштовував "вершкових", які ведуть відчайдушну боротьбу за чемпіонство з Жироною. За шість хвилин до завершення матчу Чуамені після розіграшу кутового приніс перемогу Реалу.

Після цього матчу команда Анчелотті очолила турнірну таблицю Ла Ліги. Реал на два бали випереджає Жирону.

Лас-Пальмас має у своєму активі 31 очко. "Острів'яни" займають 8 місце у таблиці.

Відеоогляд матчу Лас-Пальмас – Реал