В этот уикенд в чемпионате Испании проходят игры 22 тура сезона 2023-2024. Программу воскресенья, 28 января, откроет встречу с участием главной сенсации сезона Жироны, сыграющая на выезде с Сельтой, пишет 24 канал.
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Топовые успехи Жироны
Команда Мичела неожиданно продолжает держаться на горе турнирной таблицы вместе с "Реалом" и реально претендовать на чемпионство. Пока каталонцы идут по другим, отставая от мадридцев на два очка.
А вот преимущество над Барселоной составляет 8 баллов. Весомую роль в успехах Жироны играет дуэт украинцев Цыганков– Довбык. На счету первого 4 гола и три ассиста этого сезона.
Закат карьеры Бенитеса
В свою очередь нападающий сборной Украины является лидером бомбардирской гонки Ла Лиги., на счету Артема 14 голов и 5 ассистов. Соперником каталонцев станет один из аутсайдеров Ла Лиги Сельта во главе с выдающимся тренером Рафаэлем Бенитесом.
Испанец управлял Реалом, Интером, Челси, Наполи, Эвертоном, а Ливерпуль привел к победе в Лиге чемпионов. У галисийцев же задача попроще– спастись от понижения в классе. Сейчас Сельта идет 16-й, в двух баллах впереди зоны вылета.
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Букмекеры ожидаемо предпочитают Жирону., но ее статус лидера не очень очевиден. На победу гостей выставлен коэффициент 2, 45, тогда как Сельты– 2, 99. Ничья же оценивается в 3, 50. А вот в результативности матча эксперты уверены: голов будет много.
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На "тотал больше 2, 5" можно поставить за 1,81, тогда как на ТМ – за 2,11. Артем Довбик является наиболее ожидаемым автором гола, на его точный удар коэффициен 2,00. В свою очередь мяч от Виктора Цыганкова оценивается в 3,50.