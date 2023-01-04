Селезньов відправив Путіна за російським кораблем: пекельне фото зіркового форварда

Колишній гравець збірної України Євген Селезньов презентував новий стиль одягу. На светрі футболіста красується напис, який показує відношення українців до президента країни-терориста.

Український форвард Євген Селезньов поки що не прийняв рішення про подальшу кар'єру, проте свою позицію до окупанта форвард висловив доволі чітко.

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Один із найкращих бомбардирів українського футболу опублікував в Instagram власне фото в новому іміджі. Селезньов одягнув светр з красномовним написом: "Путін, іди на х*й". Саме цими словами громадяни України висловлюють своє відношення до кривавого диктатора, який розпочав війну проти нашої держави.

Євген Селезньов у модному светрі / instagram.com/e_seleznev

Зазначимо, що Євген Селезньов з початку військової агресії Росії багато допомагає українській армії. Під час перерви у чемпіонаті форвард приймав участь у благодійних матчах, на яких збиралися кошти на ЗСУ.

Ексгравець збірної України чесно визнав свою помилку, коли у 2016 році поїхав грати за російську Кубань.

Крім того, Євген принципово перейшов на українську мову, хоча більшість свого життя спілкувався російською.

Селезньов і бомбардирський рекорд