Селезньов:Я – українець, крапка 36-річний нападник висловив свою чітку та патріотичну позицію. Футболіст групи атаки Минай вибачився за те, що колись у своєму житті захотів виступати у країні-окупанта. Цікаво дізнатисьРаніше його відсіяли: екснападник збірної назвав ім'я футболіста, якого бракувало у грі України Форвард розповів, що після перемоги України над Росією, зустрінеться з хлопцями, які на передовій боронять нашу свободу. Моя позиція одна. Я – українець, крапка. Я не розумію цих... навіть не хочу говорити. Так, мені соромно, що я грав колись в Росії. Якщо ти називаєш когось братом і приходиш його вбивати, то... це ідіотизм. Перше, що зроблю після перемоги – буду святкувати. Зустрінуся з хлопцями, які були на передовій. З усіма, – сказав Селезньов. Коли Селезньов їздив "годувати" Росію Наприкінці лютого 2016 року Євген несподівано змінив Дніпро на краснодарську Кубань. У російському чемпіонаті пробув до липня того ж року та повернувся в Україну, де підписав контракт із донецьким Шахтарем. У сезоні-2015/2016 відіграв у ворожій країні 10 поєдинків, у яких відзначився трьома м'ячами. До слова. Наразі виступає за Минай, у сезоні-2021/2022 провів 16 матчів, у яких забив один гол та одного разу асистував партнеру по команді. Минай закінчив цей чемпіонат на передостанньому 15-му місці у таблиці УПЛ.