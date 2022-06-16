Селезньов: Я – українець, крапка

36-річний нападник висловив свою чітку та патріотичну позицію. Футболіст групи атаки Минай вибачився за те, що колись у своєму житті захотів виступати у країні-окупанта.

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Форвард розповів, що після перемоги України над Росією, зустрінеться з хлопцями, які на передовій боронять нашу свободу.

Моя позиція одна. Я – українець, крапка. Я не розумію цих... навіть не хочу говорити. Так, мені соромно, що я грав колись в Росії. Якщо ти називаєш когось братом і приходиш його вбивати, то... це ідіотизм. Перше, що зроблю після перемоги – буду святкувати. Зустрінуся з хлопцями, які були на передовій. З усіма,

– сказав Селезньов.