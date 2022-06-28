Селезньов: Це країна, яка має свою історію, має свій характер

Футболіст прокоментував своє рішення спілкуватися лише українською мовою. За словами Селезньова, це рішення далося йому не просто.

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Чи змінився я за останні пів року? Це не мені вирішувати. Я такий який я є. Я ніколи не хочу говорити, хороша людина чи не дуже хороша. Я не хочу змінюватись, тому що в цьому немає сенсу. Не треба приміряти інше лице,

– зазначив футболіст.

Євген розповів, що спочатку, коли він перейшов на українську, з нього кепкували.

"Спочатку з мене дуже жартували", – поділився гравець.

Також Селезньов використовує закарпатський діалект. Він пояснив, що означає слово "фосо".

Мені сказали, що його стали частіше чути. Це легкий матюк. Значення – "добре", – розповів Євген.

Футболіст також розповів, чому важливо спілкуватися українською мовою.

Тому що це країна, яка має свою історію, має свій характер, має дух та культуру, яку не мають інші країни. Ця країна відрізняється від інших. Це Україна,

– Селезньов.