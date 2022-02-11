Селезньов більше не женеться за бомбардирським рекордом УПЛ

Євген Селезньов продовжує готуватись із Минаєм до другої частини сезону УПЛ. Нападник зробив несподівану заяву щодо бомбардирського рекорду.

Новий Селезньов

Досвідчений нападник вирішив кардинально змінитись. Євген Селезньов зізнався, що більше не прагне побити бомбардирський рекорд УПЛ.

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Футболіст розповів, що більше не читає та не реагує на слова ЗМІ, процитувавши фразу Іммануїла Канта: "Є тільки зоряне небо над головою та моральний закон усередині нас".

Я вже не думаю про бомбардирський рекорд, на мене стільки вилилося... Я зараз навіть не читаю ні газет, ні інтернет – нічого особливо не читаю,

– заявив форвард Минаю.

Селезньов замикає топ-3 найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України. Нападник Минаю поступається за гольовим показником лише двом легендам Динамо – Сергію Реброву та Максиму Шацьких, у яких 123 та 124 голи відповідно.

У сезоні-2021/2022 Селезньов відіграв за Минай 16 поєдинків, у яких забив лише один гол та зробив один асист.

36-річний гравець вибачився за свою поведінку, вчинки та запальний характер.

Скандальні витівки футболіста

. Минай після першої частини сезону посідає передостаннє 15-те місце у таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку лише 10 очок.