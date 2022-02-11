Селезньов більше не женеться за бомбардирським рекордом УПЛ
Джерело:ютуб-канал "ПРОФУТБОЛ Digital"
Євген Селезньов продовжує готуватись із Минаєм до другої частини сезону УПЛ. Нападник зробив несподівану заяву щодо бомбардирського рекорду.
Новий Селезньов
Досвідчений нападник вирішив кардинально змінитись. Євген Селезньов зізнався, що більше не прагне побити бомбардирський рекорд УПЛ.
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Футболіст розповів, що більше не читає та не реагує на слова ЗМІ, процитувавши фразу Іммануїла Канта: "Є тільки зоряне небо над головою та моральний закон усередині нас".
Я вже не думаю про бомбардирський рекорд, на мене стільки вилилося... Я зараз навіть не читаю ні газет, ні інтернет – нічого особливо не читаю,
– заявив форвард Минаю.
У сезоні-2021/2022 Селезньов відіграв за Минай 16 поєдинків, у яких забив лише один гол та зробив один асист.
36-річний гравець вибачився за свою поведінку, вчинки та запальний характер.
Скандальні витівки футболіста
- Через свою поведінку Євген Селезньов неодноразово потрапляв в епіцентр скандалів. Футболіст мав мовний конфлікт із тренером Дніпра-1 Ігорем Йовічевічем. Хорватський наставник попросив гравця відповідати українською. Форвард відповів у грубій формі, а коли покидав поле поскандалив із фанатом на трибунах.
- Також зі скандалом покинув Колос. Начебто футболіст під час зборів приїхав на гру у нетверезому стані. Після чого клуб вказав на двері Селезньову. Гравець спростував цю версію.
- У його пасиві численні резонансні історії з уболівальниками, журналістами. Після матчу з Динамо на підвищених тонах вирішував конфлікт із динамівцем Олександром Караваєвим.